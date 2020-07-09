В Азербайджане социальными мерами охвачено 48% населения - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вся система здравоохранения Азербайджана мобилизована на борьбу с вирусом, в эксплуатацию сдаются 10 больниц модульного типа на 2000 коек, пять из которых уже функционируют, сказал, выступая на открытии мероприятия «День партнеров», организованного в формате видеоконференции в рамках Глобального саммита Международной организацией труда (МОТ) на тему «Влияние пандемии COVİD-19 на сферу труда», министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Бабаев подчеркнул, что для осуществления срочных мер поддержки экономики и социального благосостояния был утвержден специальный План действий в общем объеме 3,5 миллиарда манатов (два миллиарда долларов США).

По словам министра, для поддержки занятости и социального благосостояния было реализовано 12 мер по четырем направлениям. Эти меры охватили 48 процентов населения (4,8 миллиона человек), 600 тысяч безработных и лишившихся работы лиц получили единовременные выплаты в размере прожиточного минимума.

Министр проинформировал о расширении программ самозанятости и адресной соцпомощи, работах по совершенствованию программы совместного финансирования поддержки зарплат, льготах по коммунальным платежам, других мерах по уязвимым группам населения.

Он добавил, что одиноким лицам старше 65 лет, людям, нуждающимся в особой заботе, оказываются социальные услуги, одиноким и лицам с инвалидностью были розданы комплекты продовольственной помощи.

Бабаев также подчеркнул, что в борьбе с пандемией его страна оказала гуманитарную помощь более чем 30 странам, и впредь намеревается помогать друзьям Азербайджана.

Отметим, что в видеоконференции МОТ участвовали министры и заместители министров 35 стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)