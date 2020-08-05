Назначен новый зампредседателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Руководитель аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана Закия Мустафаева назначена на должность заместителя председателя агентства.

Как сообщили Trend в организации, Мустафаева родилась 27 декабря 1968 года в городе Баку. В 1986-1992 годах окончила Азербайджанский медицинский университет по специальности педиатр. В 2006-2009 годах продолжила образование в Хазарском Университете по специальности «Организация бизнеса и управление» (в сфере здравоохранения). В 1992-2006 годах занимала различные должности в государственных и частных медицинских учреждениях. В 2010-2019 годах работала руководителем аппарата министерства здравоохранения Азербайджана, в 2019-2020 годах - руководителем аппарата АПБ.

"За успешную деятельность в области здравоохранения в 2013 году министром здравоохранения Азербайджана Мустафаева была награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", а в 2016 году — распоряжением Президента Азербайджана медалью "Прогресс". .