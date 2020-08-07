В пригороде Баку газифицированы жилые массивы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ПО «Азеригаз» продолжает работу по реконструкции газопроводов, ведущих в город Баку, пригородные села и поселки, сообщили в пятницу Trend в компании.

Одной из таких работ является газификация жилых массивов Zirə bağları, Qara qışlaq и Dəniz kənarı" в поселке Зиря Хазарского района. В целом для газификации жилых массивов, в которых проживают 200 потребителей, по проекту предусматривается прокладка 19 246 метров уличных и 5 300 метров внутренних газопроводных линий, а также установка 200 газовых счетчиков и одного газорегулятора.

Отметим, что в 2019 году по городу Баку за счет государственных средств было газифицировано около тысячи индивидуальных жилых домов по шести новым жилым массивам. В 2020 году в 31 новом жилом массиве начаты работы по газификации порядка шести тысяч индивидуальных жилых домов. В 19 из этих жилых массивов работы завершены, а в 12 планируется завершить процесс газификации до конца года.

В целом, в 2019-2020 годах в ходе газовых работ в городе Баку были проложены новые газовые линии общей протяженностью около 500 километров, говорится в сообщении