В Азербайджане из отходов теплиц создадут новый вид удобрения

Экономика 11 августа 2020 20:23 (UTC+04:00)
В Азербайджане из отходов теплиц создадут новый вид удобрения

БАКУ /Trend/ - Институт Почвоведения и Агрохимии Национальной Академии Наук Азербайджана разработал бизнес-план и проект по получению нового типа - зеленых удобрений (сидераты) из образующейся в виде отходов в теплицах зеленой массы.

Об этом во вторник сказал Trend директор института Аловсат Гулиев.

По его словам, В Азербайджане, в частности в пригородах Баку, теплицы занимают площадь порядка 2500 гектаров. В таких теплицах выращиваются помидоры, огурцы, баклажаны и другие культуры.

"По окончании периода плодоношения этих растений их стебли вывозятся и и выбрасываются как отходы. Из такого количества теплиц ежегодно получается 200-250 тысяч тонн зеленой массы. Собрав эту массу, слегка размягчив с помощью бактерий, и избавив от вредоносных бактерий, можно получить из нее удобрения, и использовать их в хозяйстве", - сказал Гулиев.

Он отметил, что в отличие от минеральных удобрений зеленые удобрения более насыщены биологическими, органическими веществами. Добавив минеральные вещества их можно использовать в земледелии.

"Злоупотребление минеральными удобрениями вредит естественной микрофлоре почвы. Однако сидераты никоим образом не вредят ей. Приготовление этого удобрения может в значительной степени решить проблему экологических отходов. С другой стороны, его использование в сельском хозяйстве обойдется фермеру дешевле", - сказал Аловсат Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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