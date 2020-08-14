ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело заседание в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - Под председательством гендиректора ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" Кямрана Набизаде состоялось заседание в формате видеоконференции, посвященное текущей хозяйственной деятельности ООО Azərtütün ASK.

Как сообщили в пятницу Trend в ООО, на встрече присутствовали официальные лица компании, представители производственно-операционного, финансового, юридического департаментов, а также руководство ООО Azertutun ASK.

Выступившие обсудили проделанную на предприятии работу, процесс поставки табака, устойчивость реализации агротехнических мероприятий, сотрудничество с фермерами. Помимо этого была предоставлена подробная информация о начале поставок табака в ООО Azertutun ASK, подготовке к сезону поставок на пунктах производства, обработке табака и агротехническом уходе за культурой.

В заключение Кямран Набизаде дал поручения по текущей агротехнической деятельности, ежедневной работе полевых агрономов, данным рекомендациям и решениям других обсуждаемых проблем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)