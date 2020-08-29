В связи с общественным транспортом могут быть приняты дополнительные решения - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В связи с общественным транспортом могут быть приняты дополнительные решения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.