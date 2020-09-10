В Азербайджане готовится обширный пакет законов, связанных с банками
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится обширный пакет законов, связанных с банками, сообщает в четверг Trend.
Об этом на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса сказал председатель комитета Таир Миркишили.
По его словам, как только пакет законов поступит в комитет, будут организованы его широкие обсуждения.
Отметим, что ранее распоряжением главы государства был создан Экономический совет.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
Лента новостей
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей