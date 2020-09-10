БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится обширный пакет законов, связанных с банками, сообщает в четверг Trend.

Об этом на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса сказал председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, как только пакет законов поступит в комитет, будут организованы его широкие обсуждения.

Отметим, что ранее распоряжением главы государства был создан Экономический совет.

(Автор: Зейни Джафаров)

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