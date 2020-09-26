В Северной Столице России обсудили вопросы экспорта сельхозпродукции из Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу посетил Санкт-Петербург, и в рамках визита встретился с губернатором Александром Бегловым, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к участию Азербайджана в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет 12-14 ноября текущего года.

Азербайджан в этом году примет участие в этом международном мероприятии со специальным статусом «гостя».

Также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию гуманитарных и культурных связей, экспорту сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Санкт-Петербург и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)