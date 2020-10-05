Агентство по развитию МСБ обратилось к предпринимателям, пострадавшим от военной провокации Армении

БАКУ /Trend/ - Как известно, в результате очередной военной провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана с 27 сентября нанесен серьезный ущерб мирному населению, объектам инфраструктуры, государственному имуществу, а также субъектам предпринимательства.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), принимаются меры в направлении установления ущерба, нанесенного субъектам предпринимательства, в данной связи собираются соответствующие данные.

Агентство просит субъектов предпринимательства сообщить об ущербе, нанесенному их деятельности в результате последней военной провокации Армении.

Контактные телефоны: (012) 404 04 01 (внутр. 187), (055) 200 02 96 (Рауф Тагиев), e-mail: [email protected].

(Текст: Турал Гараджаев)