Лондон может изменить спорный законопроект о внутреннем рынке ради сделки с ЕС

Правительство Великобритании готово пересмотреть спорные положения обсуждаемого законопроекта о внутреннем рынке, чтобы вывести из тупика переговоры с Евросоюзом и заключить с ним торговое соглашение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По их словам, премьер-министр Борис Джонсон и его кабинет могут использовать билль, нарушающий условия сделки о Brexit, вызвавший резкий протест Брюсселя, в качестве аргумента на переговорах с ЕС. На следующей неделе законопроект, утвержденный в третьем чтении Палатой общин британского парламента, начнет рассматривать Палата лордов, у которой есть право внести в документ поправки и вернуть на рассмотрение депутатов нижней палаты. После этого от позиции Консервативной партии Джонсона, которая первоначально и внесла законопроект на рассмотрение парламента, будет зависеть то, в каком виде будет утвержден итоговый закон и останутся ли в нем положения, неприемлемые для Евросоюза.

В понедельник канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув должен обсудить ситуацию вокруг законопроекта с заместителем председателя Еврокомиссии Марошом Шефчовичем. В последующие дни могут также возобновиться переговоры Лондона и Брюсселя по вопросу о заключении торгового соглашения, которые в ЕС считают необходимым активизировать в ближайшие две недели. Джонсон же в пятницу заявил, что не видит смысла продолжать их, если Евросоюз не согласится "фундаментально изменить свою переговорную позицию", от чего в Брюсселе отказываются.

Спорный билль

Спорный законопроект предусматривает возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии, который, по мнению Джонсона, в своем нынешнем виде позволяет ЕС подорвать экономическую и территориальную целостность Соединенного Королевства, вводя любые тарифы на товары, перемещаемые внутри страны - из Великобритании в Северную Ирландию. По заверению британских властей, билль служит лишь страховкой на случай провала переговоров с Евросоюзом и попыток ЕС радикально трактовать условия соглашения о Brexit, заключенного год назад. В Брюсселе обвиняют Лондон в нарушении международного права и готовятся подать против Великобритании иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге, который может наложить крупные штрафы на королевство.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны были договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле, однако переговоры уже несколько месяцев находятся в тупике, и пока сторонам так и не удалось преодолеть основные разногласия, в том числе согласовать детали, касающиеся перемещения товаров через прозрачную границу между Ирландией, являющейся членом ЕС, и Северной Ирландией, покинувшей Евросоюз в составе Соединенного Королевства. 16 октября Джонсон заявил, что его правительство готовится к сценарию, предполагающему отсутствие сделки и осуществление торговли с ЕС по правилам ВТО с 1 января.