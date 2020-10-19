Участники программы самозанятости в Азербайджане могут воспользоваться поддержкой и услугами Агентства по развитию МСБ

БАКУ /Trend/ - Программа самозанятости создает благоприятные возможности для тех, кто хочет начать свой микро- и малый бизнес. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) оценивает граждан, участвующих в программе самозанятости, как потенциальных микро- и малых предпринимателей и оказывает поддержку для развития бизнеса лицам, которые в рамках программы создали свое хозяйство - малый бизнес и "микробизнес".

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, на последующих этапах программы участникам оказывается поддержка в направлении планирования бизнеса, выхода к финансовым ресурсам, рынкам, а также предоставляются консультационные услуги. До сих пор порядка 30 участников программы, обеспеченные различными активами, воспользовались поддержкой и услугами Агентства для развития своего бизнеса.

Для оказания поддержки в направлении развития бизнеса на последующем этапе участникам программы, которым предоставлены различные активы, рекомендуется связаться с "Друзьями МСБ" (https://bit.ly/3l7Ymej).

Граждане, желающие присоединиться к программе самозанятости, могут обратиться в местные центры занятости Государственного агентства занятости или воспользоваться упрощенной системой регистрации, созданной Агентством (https://bit.ly/3o3EWsE). Агентство оказывает поддержку гражданам, желающим присоединиться к программе, несколькими методами. Это информирование и координирование, привлечение к тренингам, поддержка в разработке бизнес-планов, участие в организации процесса. До сих пор около 350 граждан воспользовались поддержкой Агентства для участия в программе. Поскольку участники программы в 2020 году были обеспечены активами без участия в тренингах в связи с пандемией, в настоящее время процесс продолжается с большей активностью. В то же время, совместно с Государственным агентством занятости, осуществляется осмотр хозяйств подходящих кандидатов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)