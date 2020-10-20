БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, начинается реконструкция дорог, ведущих в освобожденные от армянской оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района.

Об этом сообщили Trend во вторник в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Госагентство начало подготовку к восстановлению дорог протяженностью 29 км.

(Текст: Жаля Гасымова)