После войны будет наблюдаться приток инвестиций в Нагорный Карабах - экономист

БАКУ /Trend/ - После окончания войны зарубежные инвесторы будут вставать в очередь, чтобы осуществить капиталовложения в освобожденные территории.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, наличие очага конфликта было серьезной проблемой для привлечения иностранных инвестиций. Однако, даже при сохранении этого конфликта, ряд иностранных инвесторов проявляли интерес к нашей стране на протяжении многих лет и это привело к реализации масштабных проектов.

"В 1995-2017 годы в экономику страны было инвестировано 125,5 миллиарда долларов США, более 95 процентов из которых были вложены в 2000-2017 годах. За данный период 29,2 миллиарда долларов были привлечено за счет финансовых кредитов правительства, отдельных государственных и частных структур Азербайджана, привлеченных у международных кредитно-финансовых организаций, 77,8 миллиарда долларов составили прямые инвестиции, а оставшиеся 13-14 миллиардов долларов пришлись на долю других инвестиций.

Как видно из цифр, в условиях, когда нагорно-карабахский конфликт пока еще не урегулирован, руководству страны удалось привлечь зарубежные инвестиции в достаточно крупных размерах. После урегулирования конфликта, несомненно увеличится приток инвестиций в страну. Поскольку основными факторами, которые играют роль решениях по инвестированию, являются политическая стабильность и безопасность. Затем рассматриваются такие параметры, как правовая среда, механизмы регулирования, масштабы внутреннего рынка, макроэкономическая стабильность и другие. Как и видно, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создаст никогда ранее не имевшиеся благоприятные условия для иностранных капиталовложений.

Потому как в районах, где в данный момент продолжаются боевые действия, есть огромный потенциал для инвестирования и получения большой выгоды. Поэтому, как только война закончится, иностранные инвесторы начнут скрытную борьбу за инвестирование в наши освобожденные территории", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)