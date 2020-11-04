БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены новые правила аграрного страхования.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров, постановление № 431 от 30 октября 2020 года "Об утверждении правил аграрного страхования" было принято в целях исполнения Указа Президента Азербайджана "О применении закона Азербайджана "Об аграрном страховании" и создании Фонда аграрного страхования" № 809 от 19 августа 2019 года.

Согласно правилам, по страхованию сельскохозяйственных растений и продукции растениеводства предметом аграрного страхования являются: пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсин, лимон, мандарин, чай, рис, табак, виноград, фундук и хлопок, по страхованию сельскохозяйственного скота - молочные коровы и буйволы от года до семи лет, продукция аквакультуры - рыбы, в том числе оплодотворенные икринки, личинки и мальки.

В связи с применением правил будет обеспечено снижение рисков, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители в этой сфере, устранение причиненного им ущерба и убытков, повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора, создание стабильной бизнес-среды в сфере сельского хозяйства, развитие страхования в аграрном секторе, а также практическое регулирование механизма государственной поддержки данной сферы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)