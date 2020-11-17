Между Азербайджаном и Грузией подписан документ о сотрудничестве в железнодорожной сфере

БАКУ /Trend/ - Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги" подписан документ о двустороннем сотрудничестве в сфере грузоперевозок.

Как передает во вторник Trend, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов рассказал о существующем сотрудничестве между азербайджанской и грузинской железными дорогами, транспортных и логистических возможностях Азербайджана, реформах на железной дороге и работе по повышению эффективности. Он подробно рассказал о железнодорожном сообщении Баку-Тбилиси-Карс, транспортных коридорах Север-Юг и Юг-Запад. Было отмечено, что усиление международных маршрутов направлено на повышение транзитного потенциала стран-участниц.

Говоря о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Гурбанов отметил, что этот маршрут имеет глобальную значимость и является самым коротким и надежным путем, связывающим Европу с Азией. Поэтому после ввода в эксплуатацию интерес к этому маршруту возрос.

Председатель АО "Грузинские железные дороги" Давид Перадзе сказал, что запуск этой железной дороги является величайшим вкладом в стабильность в регионе, налаживание более тесных связей между нашими народами и экономическое развитие. Используя возможности этого маршрута, грузы через Азербайджан и Грузию транспортируются из Китая, Средней Азии в Турцию и обратно.

Затем стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между железными дорогами двух стран, обсудили вопросы, связанные с перевозкой грузов и повышением операционной эффективности.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)