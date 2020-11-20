В Азербайджане утвержден новый стандарт качества пшеницы

БАКУ /Trend/ - Утвержден государственный стандарт AZS 888:2020 “Пшеница. Технические условия”, который содержит новые, ужесточенные требования по контролю над качеством сырья для обеспечения населения здоровой и качественной мучной и хлебобулочной продукцией.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, новый стандарт также обеспечит контроль за процессом поставок (хранения) качественной пшеницы.

Государственный стандарт разработан Азербайджанским институтом стандартизации Госслужбы.

Основные показатели качества пшеницы (натура, содержание глютена (клейковина), белок и другие) являются факторами, влияющими на качество муки. Согласно новому стандарту ужесточены требования к качеству и безопасности пищевой пшеницы 1-го, 2-го и 3-го сортов, а также низкокачественной пшеницы 4-го и 5-го сортов. Пшеница 1-го, 2-го и 3-го сортов используется в производстве хлеба. Пшеница четвертого сорта по качественным показателям не подходит для непосредственного производства муки и хлеба. Подходит для выпечки хлеба с добавлением более дорогих сортов пшеницы. Пшеница 5-го сорта по своим качественным показателям считается полностью непригодной для употребления в пищу людьми и в основном используется в животноводстве, птицеводстве и других отраслях.

В обсуждении проекта стандарта приняли участие представители министерства сельского хозяйства, министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов, МЧС и Агентства пищевой безопасности. Государственный стандарт AZS 888:2020 “Пшеница. Технические условия” разработан на основе научных исследований, международных, в том числе европейских и региональных стандартов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)