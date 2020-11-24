Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша успешно продолжается (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Проект строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша успешно продолжается.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным источника, согласно распоряжению и поручению главы государства, общая протяженность проекта строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша составит 101,5 километров, а общая ширина дороги 37,7 метров:

Основная часть новой автомобильной дороги будет состоять из четырех полос движения с шириной 21,5 метров. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство одной резервной полосы, с дополнительной широкой частью в каждом направлении. По плану, дорога вместе с запасными полосами движения будет состоять из шести полос в общем. Новая автомагистраль Физули-Шуша, берущее начало в селе Ахмадбейли Физулинского района, проходит через освобожденные Физулинский, Ходжавендский и Ходжалинский районы, начиная с участка автомобильной дороги М6 Гаджигабул-Бахрамтапа-Миндживан-Армения. Автодорога, включая города Физули и Шуша охватит более 20 населенных пунктов вышеуказанных районов.

В настоящее время в соответствии с требованиями "строительных норм и правил" по проекту ведутся земляные работы.

"Под непосредственным контролем руководства Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, с использованием специальной техники, осуществляется расширение дороги, прокладка профилей, а также строительство нового дорожного покрытия. Для этого на территорию было привлечено необходимое количество рабочей силы. Проект будет разделен на несколько частей, чтобы завершить строительство новой автомобильной дороги в кратчайшие сроки в соответствии с графиком. В связи с этим осуществляется процесс привлечения отечественных и зарубежных компаний, имеющих опыт строительства автомобильных дорог на труднодоступных территориях", - говорится в сообщении агентства.

(Автор: Самир Али. Текст: Садраддин Агджаев)