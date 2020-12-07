Завершена реконструкция автомобильной дороги Губа-Гонагкенд (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Завершена реконструкция автомобильной дороги Губа-Гонагкенд соединяющая 66 населенных пунктов, с общим населением 68 тысяч человек и протяженностью 46 километров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, автодорога Губа-Гонагкенд реконструирована в соответствии с III и IV техническими уровнями в соответствии с рельефом местности. Ширина дорожного полотна составляет 12 и 10 метров, а проезжая часть - семь и шесть метров.

Проведены работы по расширению автомобильной дороги в селе Тангеалты. Расширение дороги охватило участок в 29-30 километров автодороги Губа-Гонагкенд. Дорога была расширена с четырех до 10 метров.

В рамках проекта на 35, 36 и 41 километре дороги над малыми горными реками длиной 26 и 27 метров каждая, построены три моста с одним путепроводом, а также на 43 и 46 километрах дороги построены мосты над реками Бабачай и Джимичай длиной 126 и 80 метров. Вокруг обоих мостов были построены водорегулирующие железобетонные опорные стены длиной 280 и 160 метров соответственно.

Для организации нормального движения на последнем этапе проекта, охватывающего населенные пункты Амсар, Нугади, Пустагасым, Гам-Гам, Тангеалты и другие села Губинского района, вдоль дорог установлены дорожные знаки, разметки дорожных и пешеходные линий, создана современная дорожная инфраструктура.

Эксплуатация этой дороги не только облегчит передвижение людей, проживающих в этих населенных пунктах, но и позволит в короткие сроки доставлять сельхоз продукцию, фрукты и овощи, а также расширит туристический потенциал региона.

(Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)