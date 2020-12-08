Возрождение Карабаха внесет значительный вклад в региональное сотрудничество - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В онлайн формате состоялась 19-я Конференция министров на тему "Ориентированное на человека региональное сотрудничество в период после пандемии COVID-19" программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития.

Как передает во вторник Trend, выступив со вступительной речью, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани поблагодарил Азербайджан, Туркменистан и Грузию за сотрудничество в рамках международного транзитного коридора "Ляпис-Лазурь", он подчеркнул роль Азербайджана в развитии международного транспортного коридора Север-Юг.

В ходе мероприятия представители стран-членов CAREC и партнерских международных организаций поделились мнениями касательно поощрения сотрудничества в направлении обеспечения экономической стабильности в странах региона, экономического развития, создания новых рабочих мест, улучшения условий жизни.

Выступая на конференции, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал, что CAREC представляет собой инклюзивную платформу сотрудничества для устойчивого развития региональной экономики и Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с регионом CAREC. Министр экономики проинформировал участников конференции о влиянии пандемии COVID-19 на экономику Азербайджана и о комплексных мерах, принятых для минимизации этих последствий.

Было отмечено, что Азербайджан расположен на пересечении важных транспортных коридоров, и наша страна принимает устойчивые меры для создания благоприятного делового и инвестиционного климата, а также расширения международной торговли. "Азербайджан также поддерживает инициативы 4-й промышленной революции и призывы к цифровизации экономики", - сказал министр.

Микаил Джаббаров подчеркнул победу доблестной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и освобождение наших земель от оккупации, выразил признательность странам-партнерам за поддержку справедливой позиции нашей страны. До сведения участников конференции было доведено, что реализация новых инфраструктурных проектов и проектов развития бизнеса на освобожденных землях является одной из основных задач, стоящих перед нашей страной, и Возрождение Карабахского региона внесет значительный вклад в региональное сотрудничество.

Отметив, что Азербайджан будет председательствовать в программе CAREC в 2021 году в третий раз, министр экономики выразил уверенность в том, что CAREC будет эффективно работать для содействия экономическому развитию региона.

В ходе конференции были приняты Рамочный документ о результатах Программы CAREC 2030, проекты документов "Стратегия CAREC в области туризма 2030" и "Гендерная стратегия CAREC 2030", а также совместное заявление министров.

Отметим, что программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества Азиатского банка развития создана в 2001 году. В программе представлены Азербайджан, Афганистан, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия и Туркменистан. Азербайджан принимает участие в программе с 2003 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)