Азербайджанские ученые разработали проекты для обеспечения безопасного движения поездов

БАКУ /Trend/ - По проекту ученых Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) предлагается создать современную систему обеспечения безопасности поездов, следующих по международному транспортному коридору Восток-Запад, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию наук.

Директор Института систем управления НАНА, академик Тельман Алиев отметил, что для международного транспортного коридора Восток-Запад сотрудниками института разработаны такие проекты, как "Безопасность железнодорожного транспорта", "Система раннего сейсмического предупреждения".

"Транспортный коридор Восток-Запад принесет Азербайджану в будущем большую экономическую выгоду. Скорость движения поездов по этому коридору будет очень высокой. С другой стороны, Азербайджан расположен в сейсмоактивном регионе. Следовательно, необходимо решить несколько проблем. При возникновении сейсмического процесса могут возникнуть определенные неисправности на путях. В связи с этим необходимо наличие системы оповещения для предотвращения аварий", - сказал директор института.

По его словам, предложенные институтом проекты уже успешно прошли испытания.

Академик добавил, что эти проекты уже вызвали интерес в Грузии, Польше и других странах, которые являются участниками международного транспортного коридора Восток-Запад.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)