Ж/д Евлах-Кочарли будет реконструирована - ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Евлах-Кочарли будет реконструирована.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал начальник департамента инфраструктуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Эльчин Мамедов. По его словам, эта линия является частью 104-километровой жележной дороги Евлах-Ханкенди, следующий из Барды в Агдам.

"Как известно, глава государства подписал указ о реконструкции железной дороги Барда-Агдам. В освобожденных районах имеется большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Все они будут обезврежены соответствующими ведомствами. По завершению этих работ начнутся строительные.

Строительство железной дороги - непростая задача, чтобы проложить туда рельсы, необходимо проделать работы на земляной основе. Как только это будет сделано, будут проводиться работы в направлении прокладки самой железной дороги. В настоящее время действует только часть этой линии - от Евлаха до Кочарли, отмечу, что она также будет реконструирована", - добавил Эльчин Мамедов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)