Восстановление освобожденных территорий внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Восстановление освобожденных территорий внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе сегодняшнего заседания комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что открытие новых транспортных узлов в регионе в результате освобождения земель Азербайджана от оккупации внесет значительный вклад в формирование новой деловой среды, что приведет к увеличению доходов.

Джаббаров добавил, что в восстановительных работах на освобожденных территориях, наряду с государственным финансированием, также предусматривается привлечь средства из частного сектора. По словам министра, концепция масштабного возвращения на освобожденные территории была обсуждена на заседании Экономического совета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)