В Азербайджане завершен посев зерновых

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане проведен озимый сев на площади 1,037 миллиона гектаров.

Как сообщили Trend в среду в минсельхозе, до 25 декабря на 95,9 процента прогнозируемых посевных площадей была проведена фактическая вспашка, а на 929,760 тысячи гектарах - посевные работы.

"До текущей даты фермеры посеяли пшеницу на 574,383 тысячи гектарах, ячмень - на 355,376 тысячи гектарах", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, в отличие от предыдущих лет, фермеры предпочитают использовать сертифицированные семена. Использование сертифицированных семян считается одним из основных факторов роста урожайности. На сегодня в процессе посева использованы 139,148 тысячи тонн сертифицированных семян, из которых 99,137 тысячи составляют семена пшеницы, 40,011 тысячи - ячменя.

"В 33 районах полностью завершен процесс вспашки, связанный с осенними посевами, а в 19 районах показатель фактической вспашки составляет более 90 процентов. На эти 13 районов приходятся около 50 процентов посевов озимого зерна по всей стране. В Нахчыванской Автономной Республике в этом году посев озимого зерна осуществлен на общей площади 36,88 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ожидается завершение в оптимальные сроки пахотных работ.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva