Азербайджан приостановил импорт живой птицы и продуктов птицеводства из ряда стран

БАКУ /Trend/ - В целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из других стран, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает необходимые меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании информации Всемирной организации по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро – МЭБ).

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, в провинции Смоланд Швеции, мухафазе Салахаддин Ирака, провинциях Шокчанг, Бак-Лю, Тьензянг и Лонган Вьетнама выявлено высокопатогенное заболевание "птичий грипп".

В связи с этим, с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" МЭБ было введено ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из провинции Смоланд Швеции, мухафазы Салахаддин Ирака, провинций Шокчанг, Бак-Лю, Тьензянг и Лонган Вьетнама.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Швеции, Ирака и Вьетнама, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)