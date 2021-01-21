Кабмин Азербайджана утвердил размер компенсации сотрудникам прокуратуры, арендующим жилье

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление о внесении изменений в постановление "Об утверждении "Размера и порядка предоставления денежной компенсации работникам прокуратуры, не имеющим место жительства в связи со сменой места службы в органах прокуратуры и проживающим в связи с этим в съемной квартире" № 112 от 12 июля 2011 года, сообщает в четверг Trend.

Согласно изменениям, отныне каждому члену семьи работника органов прокуратуры, арендующего жилье, будет выплачиваться дополнительная денежная компенсация в размере 50 процентов от указанных в части второй настоящего порядка компенсаций.

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