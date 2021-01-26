В Азербайджане продажа золота и серебра освобождается от налогов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет освобождена от налогов продажа золота и серебра в виде слитков, монет или гранул.

Как передает во вторник Trend, в связи с этим предлагается внести поправки в Налоговый кодекс.

Помимо этого, платина, золото, ювелирные изделия и другие изделия из них, обработанные, отсортированные, обрамленные и закаленные алмазы, импортируемые в Азербайджан, будут освобождены от налогов с первого января 2021 года сроком на три года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)