В Азербайджане пострадавшим от пандемии предпринимателям вновь оказана финансовая поддержка

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 23 декабря 2020 года, в связи с ужесточением карантинного режима в стране субъектам предпринимательства повторно была оказана финансовая поддержка.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве экономики, оказание финансовой поддержки предпринимателям направлено на снижение их потерь, улучшение финансового положения, сохранение рабочих мест.

Финансовая поддержка предпринимателям была оказана в двух направлениях.

В рамках 4-го этапа выплаты определенной части заработной платы наемных работников областей, пострадавших от пандемии, 18 845 налогоплательщикам по зарплатам 174 316 работников было выплачено 39,06 миллиона манатов. Финансовая поддержка была предоставлена налогоплательщикам, получившим средства по предыдущим программам и не допустившим существенного сокращения численности работников, в размере половины месячного фонда заработной платы, исходя из численности работников на 1 декабря 2021 года. Помимо этого, государственной поддержкой в связи с оплатой части зарплаты наемных работников смогли воспользоваться также новозарегистрированные налогоплательщики.

Кроме того, в рамках 4-го этапа финансовой поддержки частных (микро) предпринимателей 83 162 налогоплательщикам была оказана финансовая помощь в размере 29,5 миллиона манатов. Эти средства были выплачены частным (микро) предпринимателям, получившим на первом этапе единовременную выплату до 1000 манатов.

Соответствующие средства уже перечислены на счета налогоплательщиков Государственным казначейским агентством при Министерстве финансов.

В министерстве отметили, что в целом за прошедший период по выплате определенной части заработной платы наемных работников областей, пострадавших от пандемии, налогоплательщикам была оказана финансовая поддержка в размере свыше 246 миллиона манатов, частным (микро) предпринимателям – свыше 112,17 миллиона манатов, а в целом 358,2 миллиона манатов.

По следующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, ответами на наиболее часто задаваемые вопросы и другой полезной информацией:

Министерство экономики Азербайджана - https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при Минэкономики - https://bit.ly/34CBkEw

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)