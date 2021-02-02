Иран назначил главу Комитета по развитию торговли с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Мухаммед Рза Пурмухаммеди назначен председателем Комитета по развитию торговли с Азербайджаном, сообщает во вторник Trend.

Согласно решению, губернаторы иранских провинций Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль, Гилан, Занджан, Торгово-промышленная и Кооперационная палаты Ирана, промышленные горнорудные и торговые организации вышеназванных провинций и другие надлежащие структуры будут регулировать необходимые программы по активному участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Было отмечено, что для расширения сотрудничества с соседними странами и развития ненефтяного экспорта будут максимально использованы все возможности, созданные на Южном Кавказе.

О подготовленных планах регулярно будет информироваться Министерство промышленности и торговли Ирана.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)