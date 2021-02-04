Правительству Азербайджана представлен план по восстановлению и развитию комплексов водного хозяйства на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Подготовлен и представлен правительству план по восстановлению и развитию комплексов водного хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend представитель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Фуад Насиров.

«В результате армянской агрессии был нанесен ущерб многим объектам АО. Большинство из них пришло в непригодность во время конфликта, остальные – из-за отсутствия необходимого технического обслуживания во время оккупации. В связи с этим был подготовлен и представлен правительству Азербайджана план мер по восстановлению и развитию комплексов водного хозяйства на освобожденных территориях.

Насиров отметил, что главной целью плана является улучшение условий на орошаемых землях сельхозназначения: «На первоначальном этапе в приоритете ремонт и восстановление объектов мелиорации и водного хозяйства, на последующих этапах – восстановление и развитие объектов на современном уровне. В результате будет обеспечено водоснабжение порядка 96 тыс. гектаров территории».

Он добавил, что за счет Худаферинского водохранилища вместимостью 1 млрд 600 кубометров, используемого совместно с Ираном, будет улучшено снабжение оросительной водой примерно 252 тыс. гектаров посевных площадей в районах вдоль реки Араз.

Напомним, что в результате захватнической политики Армении был нанесен крупный ущерб мелиорации и фонду водного хозяйства Азербайджана. Долгие годы под оккупацией оставался орошаемый земельный участок ОАО площадью 125 800 гектаров, а также орошающие эти территории каналы протяженностью 6 426 км, 1 429 субартезианских скважин, 9 водохранилищ, 7 водоемов, 88 насосных станций, свыше 7 тыс. гидротехнических сооружений и других объектов водного хозяйства.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)