АПБ Азербайджана обратилось в таможенный комитет по мерам в связи с импортом птицы
БАКУ /Trend/ - В Северо-Восточной Англии (North East England) и болгарском Плевене обнаружен птичий грипп, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.
В связи с этим введено временное ограничение на ввоз всех видов птицеводческой продукции с этих территорий.
Для усиления контроля и осуществления соответствующих мер в связи с транспортными средствами, въезжающими или проезжающими транзитом через Великобританию и Болгарию, предпринято обращение в Государственный таможенный комитет.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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