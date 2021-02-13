АПБ Азербайджана обратилось в таможенный комитет по мерам в связи с импортом птицы

БАКУ /Trend/ - В Северо-Восточной Англии (North East England) и болгарском Плевене обнаружен птичий грипп, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

В связи с этим введено временное ограничение на ввоз всех видов птицеводческой продукции с этих территорий.

Для усиления контроля и осуществления соответствующих мер в связи с транспортными средствами, въезжающими или проезжающими транзитом через Великобританию и Болгарию, предпринято обращение в Государственный таможенный комитет.

(Текст: Кямаля Сеидова)