Азербайджан планирует реализовать ряд совместных ИТ проектов с Турцией

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с главой офиса цифровой трансформации Турции Али Тахой Коч.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, министр обсудил будущее сотрудничество Азербайджана с турецкой стороной в области искусственного интеллекта, больших объемов данных и "правительственного облака".

"Стороны договорились о реализации совместных проектов и обмене опытом", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Рашад Набиев посетил офис Турецкой ассоциации информационных и коммуникационных технологий, где ознакомился с телекоммуникационными и почтовыми услугами, правилами регулирования и опытом Турции в этой сфере.

Напомним, что 17 февраля 2021 года Рашад Набиев провел встречу с министром транспорта и инфраструктуры Адилем Караисмаилоглу и министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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