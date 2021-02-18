Возможностями центра INNOLAND могут воспользоваться все игроки инновационной экосистемы

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (служба ASAN) провело встречу "Инновационная экосистема" в центре инкубации и акселерации INNOLAND, сообщили Trend в госагентстве.

По данным агентства, председатель службы ASAN Ульви Мехтиев отметил, что по поручению главы нашего государства, соответствующими структурами проводятся определенные работы по гармонизации области инноваций.

Было отмечено, что возможностями центра INNOLAND могут воспользоваться все игроки этой экосистемы в равной степени.

Мехтиев особо подчеркнул важность продвижения инновационных идей в нашей стране, развития стартап-среды, применения благоприятного законодательства и механизмов финансирования.

Отметим, что во встрече приняли участие председатель Госагентства Ульви Мехтиев, а также руководители 11 различных инкубационных и акселерационных центров, активно действующих в сфере инноваций Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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