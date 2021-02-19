Будет создан Турецко-Азербайджанский инвестиционный фонд

БАКУ /Trend/ - Несмотря на пандемию, товарооборот между Турцией и Азербайджаном в прошлом году увеличился на пять процентов и составил 4,6 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу после заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, подписанный по итогам встречи и состоящий из 138 статей протокол соответствует посланиям Президентов Турции и Азербайджана миру после славной победы Азербайджана в Карабахе.

"Наша цель - увеличить к 2025 году товарооборот между двумя странами до 15 миллиардов долларов. На сегодняшней встрече мы обсудили возможности сотрудничества в различных сферах, в частности создание Турецко-Азербайджанского инвестиционного фонда, партнерство в области ветровой и солнечной энергетики, совместную разработку месторождений. Мы согласовали план, состоящий из 138 статей, и договорились расширить сферу охвата торгового соглашения. Наше намерение - подписать в будущем соглашение о свободной торговле", - добавил Фуат Октай.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)