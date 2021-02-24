МАУ получила разрешение на выполнение рейсов в Баку

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) получила от Азербайджана разрешение на выполнение рейсов в направлении Баку с 13 марта 2021 года.

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении МАУ.

По данным источника, рестарт возобновит прямое авиасообщение между столицами Украины и Азербайджана, а также обеспечит пассажиров из разных регионов Украины удобными стыковками в Киеве.

"До конца апреля планируется осуществлять полеты в аэропорт имени Гейдара Алиева дважды в неделю – по вторникам и субботам", – отмечается в сообщении МАУ.

Кроме того, сообщается, что путешествующим из Баку в города Украины необходимо иметь при себе только полис страхования, покрывающий расходы на лечение от COVID-19.

Напомним, что въезд в Азербайджан разрешен только гражданам страны, сотрудникам и руководителям дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, иностранцам с видом на жительство, членам семьи резидента (дети, родители, супруг/супруга) при наличии отрицательного результата ПЦР теста, который был сделан в аккредитованной лаборатории «IMMD» не более чем за 48 часов до вылета. Обязательным требованием является наличие распечатанного результата отрицательного теста на COVID-19, который содержит QR-код, что дает возможность электронной верификации документа для проверки в соответствии с требованиями Международного аэропорта им. Гейдара Алиева.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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