Председатель КНР заявил, что Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью

Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.

Как указал Си Цзиньпин, 98,99 млн жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. За последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $246 млрд).

Термин "общества средней зажиточности" был впервые обнародован в 1979 году "архитектором китайских реформ" Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек.