На пост генерального директора ООО "Азерпочт" назначено новое лицо

БАКУ/Trend/ - На должность генерального директора почтового оператора Азербайджана ООО "Азерпочт" назначено новое лицо - Афган Джалилов.

Как сообщили Trend в ООО, Джалилов работал председателем правления в ОАО "AGBank", а с третьего февраля 2021 года был назначен заместителем генерального директора "Азерпочт".

Кроме того, Гаджи Гаджиев, занимавший с 2016 года должность заместителя генерального директора ООО, был освобожден от должности. В свою очередь, Субхан Кязымов, занимающий должность заместителя генерального директора с 2004 года по настоящее время, продолжит занимать эту должность и далее.

Уточним, что Афган Джалилов на этом посту сменил Эмина Эфендиева. Добавим, что в прошлом месяце также в ООО было осуществлено новое назначение на должность заместителя генерального директора "Азерпочт" Назима Сулейманова.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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