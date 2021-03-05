В Азербайджане достаточно много соискателей в сферах, не требующих спецобразования – Госагентство

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане запросы соискателей и работодателей часто не пересекаются, что является одной из основных проблем.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства занятости Муса Аббасбейли.

По его словам, сегодня есть большая потребность в работниках в сферах информационных технологий, инженерии и услуг.

"С другой стороны, у нас много соискателей в других сферах. В основном они ищут работу в качестве рабочего, сотрудника службы охраны, то есть по профессиям, которые не требуют специального образования", – сказал Аббасбейли.

Он отметил, что агентство готовит новые рекомендации для правительства по обеспечению занятости уязвимых слоев населения.

"Следует принять меры для обеспечения занятости уязвимых групп, то есть тех, кого относительно трудно обеспечить работой. Мы нацелены на радикальные шаги в этом направлении. За последний год сделана большая работа. Надеюсь, что результаты проявят себя в ближайшее время. Совместно с Министерством образования мы готовим рекомендации правительству о профессиях, которые будут актуальны в ближайшие несколько лет, и специальностях, по которым следует направить граждан", – подчеркнул Мустафа Аббасбейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)