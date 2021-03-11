SOCAR эвакуирует сотрудников с ряда объектов в связи с ожидаемым ухудшением погоды
БАКУ /Trend/ - В связи с ожидающимся 11-13 марта ухудшением погоды Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла на морских месторождениях меры безопасности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.
Помимо этих мер, для обеспечения максимальной безопасности сотрудников SOCAR с ряда объектов осуществляется их эвакуация.
В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий ограничены работы на открытом воздухе. Для предотвращения возможных ЧС поддерживается регулярная связь с другими организациями и структурами, ситуация находится под постоянным контролем, говорится в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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