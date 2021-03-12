В Азербайджане внесена ясность в вопрос стоимости земельного участка для частного строительства

БАКУ /Trend/ - Внесена ясность в вопрос расчета стоимости земельного участка при его покупке у муниципалитетов для строительства частного жилья.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе онлайн-брифинга Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции 12 марта было отмечено, что муниципальные земли предоставляются гражданам в качестве частной собственности на основании договора о купле - продаже, а также выделяются путем проведения конкурса.

Стоимость земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на момент его передачи под строительство частного дома определяется самими муниципалитетами с учетом начальной цены, указанной на аукционе и конкурсе, нормативной стоимости земли и рыночной ставки.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)