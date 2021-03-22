Из-за пандемии оборот в сфере общепита в Азербайджане сократился втрое
БАКУ /Trend/ - В связи с продолжающейся пандемией коронавируса оборот в сфере общественного питания в Азербайджане в январе-феврале текущего года снизился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 78,1 миллиона манатов.
Об этом Trend передает в понедельник со ссылкой на Госкомстат.
В этой сфере за указанный период на долю юридических лиц пришлись 40,7% оборота, физических лиц - 59,3%. По сравнению с январем - февралем 2020 года показатель оборота по юридическим лицам снизился в 2,8 раза, составив 31,4 миллиона манатов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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