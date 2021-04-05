В двух регионах Азербайджана создаются фундуковые сады

БАКУ /Trend/ - В этом году новым интенсивным садам, разбитым по шести видам фруктов, будет предоставлена единовременная субсидия для посева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Единовременную субсидию планируется предоставить и фундуковым садам, которые будут заложены в этом году. Они должны быть разбиты в горных и предгорных территориях на высоте 200-1500 метров, на каждом гектаре следует посадить не менее 330 саженцев, территория сада должна быть оснащена системой капельного орошения.

В Шекинском и Гахском районах уже создаются фундуковые сады. В селе Бидейиз Шекинского района под фундуковый сад расчищена территория в 320 га. Также заложен новый сад в селе Биледжик Шекинского района и в селе Гашгачай Гахского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)