БАКУ /Trend/ - Продолжается подсчет ущерба, нанесенного экологии на азербайджанских землях в результате армянской оккупации.

Об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджан является участником почти 20 экологических конвенций.

"Вместе с нами в мониторингах будут участвовать международные эксперты, которые ознакомятся с последствиями армянского вандализма. На территории Карабахского региона расположены месторождения полезных ископаемых. На Карабах приходится 40 процентов источников минеральных вод Азербайджана. Армяне 30 лет жили в построенных нами домах и сожгли их, покидая эти земли. За эти годы на территории площадью 100 тысяч гектаров они устраивали пожары, в результате чего был нанесен огромный ущерб флоре и фауне. В связи с этим проводится расследование", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)