Выплата пенсий завершится до 15 апреля - госфонд Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Процесс выплаты пенсий по республике полностью завершится до 15 апреля, сообщили в понедельник Trend в Госфонде по социальной защите Азербайджана.

В этот же день будут произведены выплаты лицам с пенсионным правом на льготных условиях.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)