Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе.
Об этом на встрече с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым сказал находящийся с визитом в Баку министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, сообщает в среду Trend со ссылкой на Комитет.
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Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО)
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