Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ООО «BakuBus» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание созданного распоряжением Президента Азербайджана от 30 марта 2021 года Наблюдательного совета ООО «BakuBus».

Как сообщили в четверг Trend в отделе по связям с общественностью и маркетинга, во встрече под председательством главы Наблюдательного совета, заместителя министра экономики Эльнура Алиева приняли участие члены Совета, руководящие лица ООО «BakuBus» и Бакинского транспортного агентства (БТА).

Председатель Наблюдательного совета Эльнур Алиев подчеркнул, что социально-экономические реформы, проводимые в стране за последнее десятилетие, создали необходимость в качественных услугах общественного транспорта. ООО «BakuBus» является одной из важных транспортных компаний, обещающих долгосрочные перспективы развития, стремящихся организовывать надежные, безопасные и комфортабельные автобусные перевозки.

Председатель Наблюдательного совета отметил, что одной из главных особенностей ООО «BakuBus» является то, что помимо коммерческого элемента в деятельности компании присутствует еще и социальный элемент, и одна из предстоящих задач – воссоединить эти два элемента.

Напомнив, что под руководством главы государства экономика Азербайджана вступила в новый этап реформирования, председатель Наблюдательного совета сказал, что на данном этапе повышение устойчивости финансово-экономической деятельности крупных государственных компаний, дальнейшее усиление контроля за их доходами и расходами, совершенствование управления государственными юридическими лицами являются основными приоритетами. Он добавил, что основная задача Наблюдательного совета – это принятие мер по совершенствованию и дальнейшему развитию деятельности ООО «BakuBus».

Затем председатель правления БТА Вюсал Керимли проинформировал участников о деятельности BakuBus, а также о ситуации в сфере пассажирских перевозок в стране и предстоящих вызовах. Директор BakuBus Турал Махмудов рассказал об актуальных вопросах деятельности компании. На встрече была заслушана презентация заместителя главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Заура Гурбанова о принципах системы корпоративного управления BakuBus, функциях и полномочиях Наблюдательного совета. Были также проведены обсуждения в связи с мерами по обеспечению выполнения задач, вытекающих из указов и распоряжений Президента Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)