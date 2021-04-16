Темпы роста ВВП Китая в I квартале 2021 года достигли 18,3%

Экономика 16 апреля 2021 08:56 (UTC+04:00)
Темпы роста ВВП Китая в I квартале 2021 года достигли 18,3%

Темпы экономического роста Китая в январе - марте достигли беспрецедентной отметки, составив 18,3%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции в ведомстве, объем китайского ВВП за три месяца достиг 24,93 трлн юаней (примерно $3,81 трлн по текущему курсу). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября - декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года.

Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около $173,56 млрд), промышленность - на 24,4%, до 9,26 трлн юаней ($1,41 трлн), сфера услуг - на 15,6%, до 14,54 трлн юаней ($2,22 трлн).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2018 году они составили 6,6%, а в 2019-м - 6%. В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика оказалась минимальной с 1976 года, составив 2,3%. Прежний максимальный поквартальный показатель роста ВВП Китая был максимальным в апреле - июне 2007 года, когда он достиг 15%.

Промпроизводство
Промышленное производство в КНР за три месяца текущего года увеличилось в годовом исчислении на 24,5%.

Как следует из доклада, распространенного на пресс-конференции, показатель только за минувший месяц вырос на 14,1%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,6 процентного пункта.

Динамика промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно понижается. В 2018 году она составила 6,2%, в 2019-м - 5,7%, а в прошлом году на фоне пандемии упала до 2,8%.

Розничные продажи
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в I квартале составил 10,52 трлн юаней (около $1,61 трлн по текущему курсу), увеличившись на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечается в распространенном докладе, продажи в сельской местности за соответствующий период выросли на 29,4%, в урбанизированных районах - на 34,6%.

Из документа следует, что за три месяца в Китае заметно вырос объем реализации товаров онлайн - на 29,9%, до 2,8 трлн юаней ($430,29 млрд).

Потребительский рынок КНР в последние годы демонстрировал плавное снижение темпов увеличения розничных продаж. В 2018 году они выросли на 9%, в 2019-м - на 8%, а в прошлом году из-за пандемии - всего на 3,9%. Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Уровень безработицы
По данным Госстата КНР, доля безработных среди городского населения Китая в I квартале 2021 года составила 5,3%, оставшись немного выше показателя за прошлый год.

Показатель безработицы в основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,8%, младше 25 лет - 13,6%. За три месяца китайские власти создали в городах 2,97 млн новых рабочих мест.

Согласно статистике, в 2020 году власти создали более 11,86 млн новых рабочих мест, выполнив план на 131,8%. Уровень безработицы тогда составил 5,2%.

Доход жителей
Номинальный доход на душу населения в Китае за январь - март вырос в годовом исчислении на 13,7% и составил 9 730 юаней (примерно $1 490 по текущему курсу).

"Китайская экономика продолжает стабильно развиваться, однако внутренние факторы для ее восстановления еще недостаточно надежны", - отмечается в докладе, распространенном на пресс-конференции ведомства.

В нем подчеркивается, что, несмотря на позитивный показатель, росту благосостояния населения страны по-прежнему препятствуют "очевидные структурные проблемы, существующие давно", к тому же в последнее время "возникли новые вызовы".

Как уточняется в документе, доход жителей сельской местности в I квартале увеличился на 16,3% (до 5 398 юаней, или $826), горожан - на 12,2% (до 13 120 юаней, или $2 009). В документе уточняется, что с учетом роста цен соответствующий показатель городов составил 12,3%, у аграрных районов он оказался эквивалентным номинальному критерию оценки.

Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, с января по март включительно выросли в годовом исчислении на 25,6%, до 9,59 трлн юаней (примерно $1,47 трлн по текущему курсу).

Как отмечается в распространенном докладе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства за три месяца увеличился на 45,9%. В промышленности тоже наблюдался рост (27,8%), в сфере услуг динамика оказалась на уровне 24,1%.

Из документа следует, что инвестиции в производство медицинского оборудования и компьютеров в Китае в I квартале увеличились особенно значительно - на 50% и 49,5% соответственно.

Прежде темпы роста инвестиций в основной капитал КНР постепенно замедлялись. В 2018 и 2019 годах они понизились до 5,9% и 5,4%, а в 2020 году - до 2,9%.

Потребление нефти
Население Китая в январе - марте увеличило объем потребления нефти и нефтепродуктов на 23,6% в годовом исчислении, потратив 448,7 млрд юаней (около $68,7 млрд по текущему курсу). Только за март затраты китайских жителей на углеводороды повысились на 26,4% (до 174,2 млрд юаней, или примерно $26,6 млрд).

Согласно опубликованным данным, население КНР в I квартале увеличило закупки драгоценностей и ювелирных украшений на 93,4%, одежды и обуви - на 54,2%, мебели - на 52,3%, бытовых электроприборов - на 41,4%, автомобилей - на 65,6%. Рост затрат на прохладительные напитки составил 35,7%, на пищевую продукцию - 10%, на средства телекоммуникаций - около 42,4%.

Из опубликованного доклада следует, что китайские граждане в январе - марте заметно больше тратили на медикаменты (рост в годовом исчислении на 14,9%), на косметику (на 41,4%), а также на алкоголь и сигареты (увеличение на 44,9%).

Импорт нефти
Китай в I квартале импортировал 139,23 млн тонн нефти и 29,39 млн тонн природного газа, что в годовом исчислении на 9,5% и 19,6% больше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в докладе Государственного статистического управления .

Как уточняется в документе, только за март Китай закупил за границей 49,66 млн тонн нефти (рост в годовом исчислении на 20,8%) и 8,73 млн тонн газа (рост на 26,1%).

Согласно опубликованной статистике, объем нефтедобычи китайских компаний за три месяца изменился незначительно, составив 49,18 млн тонн (рост на 1,4%). Показатель нефтепереработки на национальных НПЗ увеличился на 16,5%, до 174 млн тонн.

В документе отмечается, что с января по март включительно энергетические компании Китая добыли 53,3 млрд куб. м газа (рост на 13,1%). Динамика только за минувший месяц составила в годовом исчислении 12,1% (18,5 млрд куб. м). Показатель оказался на 24,7 п. п. выше, чем в марте 2019 года.

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