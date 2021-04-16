В 2021 г. в Азербайджане в электронном порядке были назначены 17,6 тыс. соцвыплат
БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года в Азербайджане в электронном порядке были назначены 17,6 тысячи социальных выплат - пенсий, пособий, стипендий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Из них 7,7 тысячи выплат пришлись на пенсии, 9,9 тысячи - на пособия и стипендии.
"Эти соцвыплаты были назначены в проактивном порядке, без обращения граждан и представления документов. Применение е-систем позволило оперативно назначать соцвыплаты семьям шехидов в поствоенный период", - говорится в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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