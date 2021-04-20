БАКУ/Trend/ - Азербайджан присоединился к инициативе создания единого роуминг пространства между странами Восточного партнерства.

Об этом сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, сообщает во вторник Trend.

По его словам, азербайджанцы сталкиваются с высокими тарифами роуминга при поездках за границу и даже в соседние страны. В связи с этим, при поддержке инициативы EU4Digital ведутся соответствующие работы по созданию единого роуминг пространства между шестью странами Восточного партнерства: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной и Арменией.

«Создание такого проекта является "неизбежной возможностью" для Азербайджана. Кроме того, мы ожидаем, что цены на роуминг могут снизиться до 87 процентов к 2026 году в соответствии с подготовленным Соглашением о региональном роуминге», – сказал Велизаде.

Он напомним, что в феврале 2019 года между странами Восточного партнерства и странами-членами ЕС была достигнута договоренность об исследовании возможности сделать роуминговые тарифы экономически устойчивыми, создать единое международное роуминг пространство. В будущем услуги роуминга будут предлагаться между странами Европейского Союза и Восточного партнерства на выгодных условиях.

В целом положительное влияние Соглашения о региональном роуминге оценивается в 4,6 миллиона евро. Ожидается, что соглашение будет подписано осенью 2021 года и вступит в силу в 2022 году. В результате этого, ожидается максимальное снижение расходов клиентов на роуминг лишь в 2026 году. Кроме того, соглашение предусматривает принятие законодательных поправок, необходимых для достижения поставленных целей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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