В Шушу будет построен новый магистральный водопровод - ОАО "Азерсу"

БАКУ /Trend/ - В рамках программы неотложных мер по устойчивому водоснабжению города Шуша будет построен новый магистральный водопровод.

Как сообщили во вторник Trend в ОАО "Азерсу", в соответствии с планом мероприятий, будут реконструированы водозаборы Кичик Кирс и Зарыслы, обеспечивающие Шушу питьевой водой.

Из источника Кичик Кирс до Шуши будет проложен новый магистральный водопровод. В самом городе будут построены распределительные сети протяженностью шесть километров и три водохранилища емкостью 500 кубометров каждый.

Уже стартовали работы по реконструкции магистрального водопровода в Шушу, который эксплуатировался долгие годы. Для этого прокладывается новый магистральный водопровод протяженностью 1,8 километра от водозаборной камеры в районе города Шуша до резервуара в городе.

Новый проект предусматривает управление водоснабжением из одного узла путем подключения магистральных трубопроводов, снабжающих Шушу питьевой водой. В настоящее время вода из источника Кичик Кирс поступает в город из резервуара, а из источника Зарыслы - напрямую. Реализация нового проекта позволит подключить оба трубопровода к водозаборной камере и прокачивать воду в город по единому трубопроводу.

Согласно новому Генеральному плану Шуши, в городе будут реконструированы сети питьевого водоснабжения и канализации, построены очистные сооружения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)