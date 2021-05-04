В Азербайджане увеличены штрафы за незаконный лов рыбы, занесенной в Красную книгу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличены штрафы за незаконный лов рыбы, водных млекопитающих и беспозвоночных, занесенных в Красную книгу.

Как передает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесение изменений в «Виды, ставки, правила применения платы за использование рыб и других водных биоресурсов, штрафы за незаконный лов рыбы и других водных биоресурсов».

Кроме того, увеличилось количество рыб, водных млекопитающих и беспозвоночных, занесенных в Красную книгу. Отныне за ловлю шипа (рыба семейства осетровых), морского судака, белоглазки, каспийского лосося, меч-рыбы, ширванской плотвы, каспийского усача, речного рака и каспийского тюленя, разных видов лососевых будут штрафовать на 275 манатов.

Также, независимо от размера и веса, ущерб одной рыбе, водному животному и беспозвоночному будет определяться в следующей сумме (в манатах):

– белуга – 247,5 маната;

– осетр, севрюга – 220 манатов;

– жерех, кутум, судак, усач, шамайка, белый амур, толстолобик – 33 маната;

– сазан, карп, селедка – 22 маната;

– сом, щука, кефаль, лешь, плотва, рыбец, храмули, карась, речной окунь, речной угорь, другие виды селедки – 11 манатов;

– килька (кг) – 0,55 маната;

– икра (кг) белуги, севрюги, осетра – 220 манатов;

– рак – 1,1 маната;

– креветки – 0,55 маната.

Штрафы за незаконно выловленную или уничтоженную рыбу и другие водные биоресурсы в государственных заповедниках и других особо охраняемых природных территориях будут оплачиваться в тройном размере.